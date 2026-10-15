В Семее обсудили вопросы укрепления межэтнического согласия

В Семее состоялся семинар-тренинг для государственных служащих, посвященный укреплению межэтнического согласия и развитию навыков конструктивного диалога.

В ходе мероприятия участники изучили методы ведения переговоров, активного слушания и эффективного взаимодействия с гражданами. Особое внимание уделили практическим подходам к выявлению и урегулированию конфликтов, поиску взаимоприемлемых решений.

В рамках тренинга также разобрали примеры ситуаций и отработали навыки их разрешения.

Семинар был направлен на повышение профессиональных компетенций государственных служащих в сфере медиации, укрепление культуры взаимного уважения и сохранение общественного согласия.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК