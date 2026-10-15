Консультационные центры «Адал Азамат – белсенді қоғам» продолжают работу в регионах

В Казахстане продолжают работу консультационные центры «Адал Азамат – белсенді қоғам», предоставляющие правовую и организационную поддержку неправительственным организациям (НПО) и гражданам.

Сеть включает республиканский проектный офис и 20 региональных проектных офисов, охватывающих все регионы страны. За июль-сентябрь 2026 года специалисты центров провели 395 консультаций, из которых 310 предоставлены жителям городов, 85 – сельским жителям.

Наиболее востребованными стали консультации по вопросам грантового финансирования, государственного социального заказа, регистрации и институционального развития НПО. Также заявители обращались за разъяснениями по вопросам отчетности, ведения базы данных НПО, бухгалтерского учета, налогообложения, трудоустройства и волонтёрской деятельности.

Работа консультационных центров способствует повышению компетенций представителей неправительственного сектора, помогает выявлять актуальные потребности организаций и граждан, а также совершенствовать систему консультационной поддержки с учетом региональной специфики.

Контакты республиканского координационного центра (ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана»): +7 775 828 98 20

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК