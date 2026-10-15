В «Қазақконцерте» состоялся концерт «Күй & Симфония»

В Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой состоялся концерт «Күй & Симфония» с участием Казахского государственного симфонического оркестра и Центра национального искусства «Халық қазынасы».

Программа объединила традиционное звучание домбры и симфонические аранжировки известных казахских кюев, представив национальное музыкальное наследие в новом художественном прочтении.

Концерт открылся исполнением «Танцевальной сюиты» из оперы «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди. В программу также вошли произведения Таттимбета, Есжана, Даулеткерея и Курмангазы, а также народный кюй «Ақсақ құлан».

В концерте приняли участие заслуженный деятель Казахстана Кайрат Айтбаев, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» Ардак Елеусиз, обладатель нагрудного знака «Мәдениет саласының үздігі» Едиль Басыгараев, а также лауреаты международных и республиканских конкурсов Бауыржан Бекмуханбет, Ерсултан Ерболатулы, Жанту Дадабаев, Тогжан Умбет и Дарын Кудайберген.

Концерт «Күй & Симфония» продемонстрировал возможности творческого взаимодействия традиционного казахского музыкального искусства и симфонического звучания, открывая новые формы представления национального наследия.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК