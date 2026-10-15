Страны ЕС ознакомились с проектом Закона о неправительственных организациях

Проект Закона «О неправительственных организациях» представлен на 28-м заседании рабочей группы по правам человека в Астане с участием послов и представителей посольств стран Европейского Союза в Казахстане.

Участники ознакомились с ключевыми положениями законопроекта. В ходе обсуждения рассмотрены вопросы взаимодействия государства и неправительственных организаций, мер государственной поддержки, а также обеспечения конституционных прав человека и соблюдения принципа недискриминации.

Законопроект разработан с учетом фундаментальных принципов прав человека, равенства, справедливости и уважения к гражданскому обществу.

Цель документа – формирование прозрачной и устойчивой правовой среды, обеспечивающей эффективное взаимодействие государства и гражданского общества на основе взаимного доверия и ответственности.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК