В Атырау состоялся вечер культуры и поэзии XX века

В центре Atyrau Creative Hub состоялся культурно-просветительский вечер «Мой XX век: фарфор, хрусталь и рифмы», организованный этнокультурным объединением «Былина». Мероприятие объединило около 45 участников.

В рамках вечера прошли выставка фарфоровых и стеклянных изделий XX века, поэтические чтения и ретровикторина «Тайны серванта».

Участники познакомились с предметами быта прошлых десятилетий, вспомнили литературные произведения и поделились воспоминаниями о культурных традициях того времени.

Мероприятие было направлено на сохранение культурного и литературного наследия, укрепление межэтнического согласия и развитие диалога между поколениями.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК