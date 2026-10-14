Казахская национальная академия хореографии провела мастер-классы для юных артистов из Японии
В Казахской национальной академии хореографии проходят обучение 22 ученика японской балетной школы Yoshiko Takagi Ballet School в сопровождении четырёх преподавателей.
Программа включает мастер-классы по классическому и народно-сценическому танцу, а также работу над балетными вариациями под руководством педагогов Академии.
Японская делегация также познакомилась с культурной жизнью столицы: посетила Национальный музей Республики Казахстан, театры «Астана Опера» и «Астана Балет», где увидела национальный балет «Алтын Гүл» и встретилась с выпускниками Академии.
Образовательная программа знакомит юных артистов с казахстанской школой балета, способствует обмену профессиональным опытом и укреплению международных связей в сфере хореографического искусства.
Пресс-служба Министерства культуры и информации РК