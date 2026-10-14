В столице стартовал второй этап Академии профессионального развития для молодых лидеров

В Астане стартовал второй этап обучающего семинара-тренинга «Академия профессионального развития» для руководителей региональных молодежных ресурсных центров (МРЦ).

Основная цель Академии – развитие современных лидерских и управленческих компетенций менеджеров в сфере молодежной политики, повышение их профессиональной квалификации и формирование эффективных подходов к работе с молодежью.

В рамках обучающей программы участники будут совершенствовать профессиональные знания и практические навыки по направлениям «Управление командой и принятие решений», «Социальное проектирование» и «Инклюзивные подходы». Обучение проведут профильные эксперты и опытные тренеры.

В настоящее время в Казахстане функционируют 235 молодежных ресурсных центров, деятельность которых направлена на реализацию государственной молодежной политики. Из них 17 работают на областном, 37 – на городском и 181 – на районном уровне. В МРЦ предоставляют молодым людям информационно-консультационную, правовую, психологическую и социальную поддержку, содействуют реализации их инициатив и повышению активности молодых граждан в общественной жизни.

Проект «Академия профессионального развития» реализуется с 2021 года при поддержке Министерства культуры и информации РК Научно-исследовательским центром «Молодежь».

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК