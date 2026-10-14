«Казахфильм» провёл переговоры с международными медиакомпаниями на MIPCOM 2026

На международном рынке телевизионного и аудиовизуального контента MIPCOM 2026 в Каннах киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова представляет отечественные фильмы и проводит переговоры с зарубежными партнёрами о возможностях их международной дистрибуции.

В мероприятии участвуют представители киностудии Айдар Омаров и Ольга Хлащева. Кроме того, на международном рынке представлены кинопроекты НАО «Государственный центр поддержки национального кино».

Делегация провела встречи с представителями французской кинокомпании mk2 Films, Library Kingdom Cooperation, Турецкой радио- и телевизионной корпорации TRT, Kanal D International, Японской вещательной корпорации NHK и медиагруппы RTL Group.

В ходе переговоров стороны обсудили приобретение и продажу прав на фильмы, возможности их показа на зарубежных телеканалах и цифровых платформах, а также перспективы совместной дистрибуции и производства кинопроектов.

Участие «Казахфильма» в MIPCOM 2026 является частью системной работы по продвижению казахстанского кино на международном рынке. Переговоры с зарубежными партнёрами открывают дополнительные возможности для распространения отечественных кинопроектов и расширения их аудитории за рубежом.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК