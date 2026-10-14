Инклюзивный волонтерский клуб «Көмек» развивает культуру взаимопомощи среди студентов

Инклюзивный волонтерский клуб «Көмек» действует с 2023 года при Центре инклюзивной поддержки Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Его основная задача – содействовать адаптации студентов с особыми образовательными потребностями, поддерживать их социальную интеграцию и вовлеченность в университетскую жизнь.

Одним из ключевых направлений работы клуба стала модель сопровождения «1+2», в рамках которой одному студенту помогают два подготовленных волонтера. Они оказывают поддержку в учебном процессе, помогают ориентироваться в университетской среде и выстраивать взаимодействие с другими студентами. Сегодня клуб объединяет около 50 участников.

Помимо индивидуального сопровождения, волонтеры организуют совместные занятия по тогызкумалаку, шахматам, шашкам, английскому языку и игре на гитаре. Такие инициативы создают условия для общения, помогают участникам раскрывать свои способности, находить единомышленников и укреплять дружеские связи.

В 2026 году Центр инклюзивной поддержки ЕНУ провел три обучающих семинара, посвященных развитию инклюзивного волонтерства. В них приняли участие представители вузов и колледжей Астаны. Следующий этап – распространение модели «1+2» в образовательных организациях других регионов Казахстана. Это позволит расширить практику инклюзивного волонтерства и создать дополнительные возможности для поддержки студентов с особыми образовательными потребностями.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК