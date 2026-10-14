В Астане стартовала юбилейная Astana Media Week

Во Дворце мира и согласия стартовала десятая Astana Media Week. Юбилейная медианеделя объединила представителей государственных органов, казахстанских и международных СМИ, технологических компаний и профессионального сообщества. Основными темами стали развитие медиаиндустрии, внедрение искусственного интеллекта, продвижение отечественного контента и укрепление доверия к информации.

Деловую программу открыла пленарная сессия «MEDIA. HUMAN. AI: 10 лет трансформации. Новая архитектура доверия». В обсуждении приняли участие первый вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков, руководитель бюро и региональный руководитель по коммуникациям Euronews в Азербайджане Надира Тюдор, генеральный директор Smart Advanced Technologies & Innovation Inc. Нежат Унсал, директор по вопросам государственной политики в отношении продуктов Meta в Азиатско-Тихоокеанском регионе Филип Чуа, исполняющая обязанности Представителя ЮНИСЕФ в Казахстане Эльвира Яушева и генеральный директор Q.AI Дмитрий Мун.

Участники рассмотрели изменения в медиасфере за последние десять лет, влияние искусственного интеллекта на работу редакций, вопросы достоверности информации и сохранения доверия аудитории в условиях цифровой трансформации.

Сегодня в рамках медианедели также пройдут технологическая дискуссия «AI, IT & MEDIA: Граница ответственности», воркшоп «Создание цифровой среды, соответствующей возрасту подростков: как это должно выглядеть» и международная редакционная лаборатория «Central Asia in English: почему перевод не делает нас глобальными?».

Кроме того, состоятся мастер-классы «Ояну: ақпаратты қабылдау, саралаудың тыңтәсілі және критикалық интеллект» и «Мультиязычное вещание с использованием искусственного интеллекта».

Отдельное внимание уделят продвижению Казахстана и Центральной Азии в международном информационном пространстве. Представители Jibek Joly / SilkWay, The Astana Times, Qalam Global, Euronews, AnewZ и других СМИ обсудят развитие англоязычной журналистики, создание контента для зарубежной аудитории и расширение международного сотрудничества.

В последующие дни программа охватит вопросы государственной информационной политики, взаимодействия государственных органов и СМИ, поддержки региональных редакций, развития отечественного контента и рекламного рынка. Также запланированы практические занятия по применению искусственного интеллекта, проверке информации и развитию цифровых медиаплатформ.

Напомним, Astana Media Week проводится с 2017 года и является площадкой для профессионального диалога, обмена опытом и развития сотрудничества между представителями медиаиндустрии Казахстана и зарубежных стран.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК