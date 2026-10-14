Определены номинанты национальных премий «Тұмар» и «Үркер» в рамках Qazaqstan Media Awards

Определены номинанты национальных премий «Тұмар» и «Үркер», которые в 2026 году впервые проводятся в рамках Qazaqstan Media Awards. По итогам конкурсного отбора в шорт-лист вошли лучшие работы казахстанских журналистов, редакций и творческих коллективов. Конкурс организован по инициативе Министерства культуры и информации РК.

В этом году на участие в конкурсе по 12 номинациям поступили заявки от более 600 журналистов. Представлены работы в области телевизионной, печатной, интернет- и радиожурналистики. Особое внимание уделено современным медиатехнологиям и новым форматам. Впервые учреждена номинация «Будущее журналистики: лучший проект в сфере искусственного интеллекта».

Номинанты Национальной премии «ҮРКЕР» – 2026

«Лучший журналист года»:

Жанар Сердалина — Bestnews.kz

Оксана Даирова — Zakon.kz.

Марлан Жиенбай — КазАқпарат

Дәурен Ерболатов — Kursiv.media

«Лучший радиопроект»:

Радио «Jibek Joly» — «Жизнь. Рестарт»

ORDA FM — «Заң мен тәртіп»

Қазақ радиосы — программа «Ойтұма»

«Halyq radiosy», Павлодарская область — «Сұхбат»

«Будущее журналистики: лучший проект в сфере искусственного интеллекта»:

Altainews Media Centre — «AI-ЖАН»

Радио «Jibek Joly» — «Нейро-Live»

Pavlodarnews.kz — «ЖИ.бек»

Alqa-media — «Ертең»

«Лучший медиапроект» (YouTube, подкаст):

Kursiv Media — Kursiv

El.kz — ElSport

Tengrinews – Tengri TV

Atameken Business — Insports

«Лучший материал года»:

Надия Тухватуллина – BES.media – «Африканские барабаны и казахская домбра – как Наурыз в Казахстане объединяет разные культуры»

Қалиакбар Ағылан – газета «Астана ақшамы» - «Реформа санадан басталады»

Арман Коржумбаев – газета «Деловой Казахстан» - «Возвращение легенды: туранский тигр вновь ступает по казахстанской земле»

Мирамгүл Рахатқызы – газета «Ақтөбе» - «Жасанды интеллект: адамзат жаңа дәуірге аяқ басты»

«Лучший аналитический материал»:

Лаура Тусупбекова – газета «Казахстанская правда» - «Моя ДНК- наше богатство»

Алтынай Сағындықова – ҚазАқпарат - «Қымыз іштім: Жүргізуші куәлігінен айырылғандардың уәжі орынды ма»

Рабига Дюсенгулова – Tengrinews.kz - «Во сколько один казахстанец обходится государству»

Айхан Шарипов – республиканская газета «Айқын» - «Бейбітшілік дипломатиясының беделі биік»

Номинанты Национальной премии «ТҰМАР» – 2026

«Лучший телеведущий»:

Ерлан Сенкебаев — КТК

Гульнара Жандагулова — 24KZ

Лимара Салих — 31-й канал

Вероника Вишневская — Первый канал «Евразия»

«Лучший документальный проект»:

Euronews Kazakhstan — «Спустя 200 лет в Казахстан вернулись дикие лошади керкуланы»

24KZ — «4739» о трансплантации органов»

Первый канал «Евразия» — «Арал: қайта оралған үміт»

Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан — «Тамшы»

«Лучший телевизионный материал»:

Qazaqstan — «Қарқынды құрылыс»

Первый канал «Евразия» — «Автомектеп: қауіпсіз жолға бастар алғашқы қадам»

Atameken Business — «Уақытпен жарысқандар»

Turkistan TV — «Жетімдер үйіндегі жалғыз ананың тағдыры»

«Лучший социальный проект» (Закон и порядок, Таза Қазақстан):

Jibek Joly — «Правда в деталях»

Almaty TV — «Архитектор»

Qonaev TV — «Таза мекен»

Atameken Business — «AntiFake»

«Лучший телесериал»:

31-й канал — «ТОР»

Астана TV — «Ауыл бапкері»

КТК — «Молчание»

НТК — «105»

«Лучшая информационно-аналитическая программа»:

Филиал СКО «Qyzyljar» — «112 Солтүстік»

Almaty TV — «Әділдік алаңы»

7-й канал — «Новости»

КТК — «Вечерние новости»

Победители юбилейных национальных премий будут определены решением независимого жюри, в состав которого входят известные журналисты, деятели отрасли и медиаэксперты.

Имена победителей Премии станут известны 16 октября 2026 года. Церемония награждения состоится в Астане во Дворце мира и согласия.

Отметим, национальные премии «Үркер» и «Тұмар» учреждены в 2017 году в целях поддержки талантливых журналистов и творческих коллективов, признания их вклада в развитие отечественной журналистики. Премии присуждаются за достижения в области телевизионной, печатной, радио- и интернет-журналистики.

Конкурс организован по инициативе Министерства культуры и информации РК.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК