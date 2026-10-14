Определены номинанты национальных премий «Тұмар» и «Үркер» в рамках Qazaqstan Media Awards
Определены номинанты национальных премий «Тұмар» и «Үркер», которые в 2026 году впервые проводятся в рамках Qazaqstan Media Awards. По итогам конкурсного отбора в шорт-лист вошли лучшие работы казахстанских журналистов, редакций и творческих коллективов. Конкурс организован по инициативе Министерства культуры и информации РК.
В этом году на участие в конкурсе по 12 номинациям поступили заявки от более 600 журналистов. Представлены работы в области телевизионной, печатной, интернет- и радиожурналистики. Особое внимание уделено современным медиатехнологиям и новым форматам. Впервые учреждена номинация «Будущее журналистики: лучший проект в сфере искусственного интеллекта».
Номинанты Национальной премии «ҮРКЕР» – 2026
«Лучший журналист года»:
Жанар Сердалина — Bestnews.kz
Оксана Даирова — Zakon.kz.
Марлан Жиенбай — КазАқпарат
Дәурен Ерболатов — Kursiv.media
«Лучший радиопроект»:
Радио «Jibek Joly» — «Жизнь. Рестарт»
ORDA FM — «Заң мен тәртіп»
Қазақ радиосы — программа «Ойтұма»
«Halyq radiosy», Павлодарская область — «Сұхбат»
«Будущее журналистики: лучший проект в сфере искусственного интеллекта»:
Altainews Media Centre — «AI-ЖАН»
Радио «Jibek Joly» — «Нейро-Live»
Pavlodarnews.kz — «ЖИ.бек»
Alqa-media — «Ертең»
«Лучший медиапроект» (YouTube, подкаст):
Kursiv Media — Kursiv
El.kz — ElSport
Tengrinews – Tengri TV
Atameken Business — Insports
«Лучший материал года»:
Надия Тухватуллина – BES.media – «Африканские барабаны и казахская домбра – как Наурыз в Казахстане объединяет разные культуры»
Қалиакбар Ағылан – газета «Астана ақшамы» - «Реформа санадан басталады»
Арман Коржумбаев – газета «Деловой Казахстан» - «Возвращение легенды: туранский тигр вновь ступает по казахстанской земле»
Мирамгүл Рахатқызы – газета «Ақтөбе» - «Жасанды интеллект: адамзат жаңа дәуірге аяқ басты»
«Лучший аналитический материал»:
Лаура Тусупбекова – газета «Казахстанская правда» - «Моя ДНК- наше богатство»
Алтынай Сағындықова – ҚазАқпарат - «Қымыз іштім: Жүргізуші куәлігінен айырылғандардың уәжі орынды ма»
Рабига Дюсенгулова – Tengrinews.kz - «Во сколько один казахстанец обходится государству»
Айхан Шарипов – республиканская газета «Айқын» - «Бейбітшілік дипломатиясының беделі биік»
Номинанты Национальной премии «ТҰМАР» – 2026
«Лучший телеведущий»:
Ерлан Сенкебаев — КТК
Гульнара Жандагулова — 24KZ
Лимара Салих — 31-й канал
Вероника Вишневская — Первый канал «Евразия»
«Лучший документальный проект»:
Euronews Kazakhstan — «Спустя 200 лет в Казахстан вернулись дикие лошади керкуланы»
24KZ — «4739» о трансплантации органов»
Первый канал «Евразия» — «Арал: қайта оралған үміт»
Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан — «Тамшы»
«Лучший телевизионный материал»:
Qazaqstan — «Қарқынды құрылыс»
Первый канал «Евразия» — «Автомектеп: қауіпсіз жолға бастар алғашқы қадам»
Atameken Business — «Уақытпен жарысқандар»
Turkistan TV — «Жетімдер үйіндегі жалғыз ананың тағдыры»
«Лучший социальный проект» (Закон и порядок, Таза Қазақстан):
Jibek Joly — «Правда в деталях»
Almaty TV — «Архитектор»
Qonaev TV — «Таза мекен»
Atameken Business — «AntiFake»
«Лучший телесериал»:
31-й канал — «ТОР»
Астана TV — «Ауыл бапкері»
КТК — «Молчание»
НТК — «105»
«Лучшая информационно-аналитическая программа»:
Филиал СКО «Qyzyljar» — «112 Солтүстік»
Almaty TV — «Әділдік алаңы»
7-й канал — «Новости»
КТК — «Вечерние новости»
Победители юбилейных национальных премий будут определены решением независимого жюри, в состав которого входят известные журналисты, деятели отрасли и медиаэксперты.
Имена победителей Премии станут известны 16 октября 2026 года. Церемония награждения состоится в Астане во Дворце мира и согласия.
Отметим, национальные премии «Үркер» и «Тұмар» учреждены в 2017 году в целях поддержки талантливых журналистов и творческих коллективов, признания их вклада в развитие отечественной журналистики. Премии присуждаются за достижения в области телевизионной, печатной, радио- и интернет-журналистики.
Конкурс организован по инициативе Министерства культуры и информации РК.
Пресс-служба Министерства культуры и информации РК