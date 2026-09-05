«Қазақконцерт» открыл 66-й сезон большим концертом с участием ведущих коллективов страны

Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой открыла 66-й концертный сезон. В этом году открытие посвящено 120-летию выдающихся представителей казахского профессионального музыкального искусства – композиторов Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди.

Программа вечера объединила национальную музыку, оперное искусство, традиционные песни и кюи, классические и эстрадные произведения. Концерт открылся «Танцевальной сюитой» из оперы Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди «Абай» в исполнении Казахского государственного симфонического оркестра. Также прозвучали попурри из казахских опер, произведения «Алтын арқа», «Ән шашу», «Заман», «Сарыарқа», «Қарлығаш» и другие композиции.

В открытии сезона приняли участие Казахский государственный симфонический оркестр, Казахский государственный фольклорный ансамбль «Астана сазы», Национальный центр искусств «Халық қазынасы», группа G-band, ансамбль танца «Birlik» и другие коллективы «Қазақконцерта».

Специально из Алматы на открытие сезона прибыли артисты Алматинского филиала «Қазақконцерта» – народный артист Казахстана Алтынбек Коразбаев, заслуженная артистка Казахстана Айжан Нурмагамбетова и заслуженный деятель Казахстана Жанна Орынбасарова.

На сцену также вышли известные мастера искусства, лауреаты государственных и международных премий и молодые исполнители, в числе которых Медет Чотабаев, Серик Еркимбеков, Айгуль Елшибаева, Айзада Капонова, Айзат Карабек, Азат Малик и другие артисты.

Концерт завершился песней Ескендира Хасангалиева «Әдемі-ау» в исполнении всех участников. От имени Министерства культуры и информации Республики Казахстан артистам были преподнесены цветы.

В 66-м концертном сезоне «Қазақконцерт» представит новые проекты в сфере традиционной музыки, эстрады, классического и театрального искусства. В программу войдут юбилейные вечера к 180-летию Жамбыла Жабаева, 165-летию Дины Нурпеисовой, а также мероприятия, посвященные 120-летию Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди.

Ко Дню Республики состоится концертная программа «Біздің жәрмеңке», а Государственный театр «Astana Musical» представит премьеры двух новых постановок.

Отдельное направление нового сезона связано с популяризацией национального музыкального наследия. Национальный центр искусств «Халық қазынасы» запустит цикл концертных программ, посвященных традиционным песням, кюям, жырам и дастанам различных регионов Казахстана.

Во второй половине сезона Казахский государственный симфонический оркестр представит серию абонементных концертов с произведениями мировой классики, в том числе специальные программы для детской аудитории.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК