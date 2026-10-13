В Душанбе (Таджикистан) состоялся Международный молодежный форум государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Молодежное сотрудничество для устойчивого будущего: вода, ледники и климат». В мероприятии приняли участие представители национальных частей Молодежного совета ШОС, в том числе Казахстана.

Участники рассмотрели возможности укрепления молодежного сотрудничества между государствами – членами ШОС и поддержку международных инициатив. Основными темами форума стали охрана водных ресурсов, сохранение ледников, борьба с изменением климата и продвижение принципов устойчивого развития.

По итогам работы делегаты представили Совместное заявление по Молодежной водной инициативе ШОС. Также обсудили концепцию инициативы, определили национальных координаторов и согласовали дальнейшие шаги по ее реализации.

Форум стал площадкой для укрепления молодежных связей между государствами-членами ШОС и выработки совместных подходов к решению экологических вопросов.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК