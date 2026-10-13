Казахстанские мультфильмы завоевали награды международного фестиваля в Бишкеке

Казахстанские анимационные фильмы «Шаңырақ» и «Унисон» стали призёрами международного фестиваля анимационного кино Toondook International Animation Festival, прошедшего в Бишкеке.

В номинации «Лучший центральноазиатский короткометражный анимационный фильм» картина «Шаңырақ» заняла первое место, а «Унисон» удостоился третьего места. Обе работы созданы творческим объединением «Казаханимация» киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова.

Режиссёрами мультфильмов выступили дебютанты Мадина Тажбагамбетова и Мансур Аймбетов. В основе сюжета «Шаңырақ» – история возведения юрты, раскрывающая ценность взаимопомощи и единства. «Унисон» рассказывает о выборе, связанном с любовью к отважной девушке-воину.

Успех казахстанских работ на международном фестивале свидетельствует о творческом потенциале отечественной анимации и расширяет возможности её продвижения на зарубежных площадках.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК