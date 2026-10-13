Проект Закона о неправительственных организациях обсудили с членами Қазақстан Халық Кеңесі

Вопросы совершенствования законодательства в сфере деятельности неправительственных организаций рассмотрели на круглом столе с участием членов Қазақстан Халық Кеңесі и представителей НПО.

Участники обсудили ключевые положения проекта Закона Республики Казахстан «О неправительственных организациях», а также предложения гражданского сектора. Особое внимание уделили совершенствованию правовых механизмов взаимодействия государства и НПО.

По итогам встречи участники сформулировали предложения по дальнейшей доработке законопроекта. Они будут рассмотрены в ходе последующей работы над документом.

Разработка закона ведется во исполнение поручения Главы государства, данного 14 марта 2025 года на заседании Национального Курултая.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК