В Алматы проходит международный семинар по сохранению и реставрации рукописей

В Национальной библиотеке Республики Казахстан при поддержке фонда ALIPH Foundation реализуется международный обучающий проект, направленный на сохранение и реставрацию рукописного наследия Казахстана и Узбекистана.

Завершился второй этап обучения, объединивший специалистов библиотек Казахстана и Кыргызстана. Занятия провели международные эксперты: основатель STERNA Heritage Константина Папавасилеу, специалист Национальной библиотеки Греции Никлас Саррис и основатель отдела консервации при Учреждении рукописей Турции Нил Байдар.

В ходе обучения участники освоили методы оценки состояния древних рукописей, технологии консервации бумаги и книжных переплётов, а также подходы к выявлению причин повреждений и реставрации письменных памятников.

Проект направлен на сохранение уникального письменного наследия Центральной Азии, повышение квалификации специалистов и развитие международного сотрудничества в сфере консервации и реставрации исторических документов.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК