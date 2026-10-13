Ансамбль «Камерата Казахстана» открыл 30-й концертный сезон
В Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла Государственный ансамбль классической музыки «Камерата Казахстана» открыл 30-й концертный сезон. Программа объединила казахскую музыку в оркестровых обработках и произведения европейской классики.
За три десятилетия ансамбль стал неотъемлемой частью музыкальной жизни страны. Его репертуар включает произведения мировой классики и казахскую музыку в оркестровом звучании.
Коллектив представляет национальное музыкальное наследие на международной сцене, выступая во Франции, Германии, Чехии, Японии и других странах. В октябре ансамбль отправится на гастроли в Китай.
Специальным гостем юбилейного концерта стал французский дирижёр Михаил Кац. Его участие способствовало обмену музыкальным опытом и развитию международного профессионального сотрудничества.
«Камерата Казахстана» вносит вклад в развитие академического исполнительского искусства, объединяя мировую классику и казахскую музыку. Выступления коллектива в Казахстане и за рубежом способствуют популяризации национального музыкального наследия и укреплению культурных связей с другими странами.
Пресс-служба Министерства культуры и информации РК