Ансамбль «Камерата Казахстана» открыл 30-й концертный сезон

В Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла Государственный ансамбль классической музыки «Камерата Казахстана» открыл 30-й концертный сезон. Программа объединила казахскую музыку в оркестровых обработках и произведения европейской классики.

За три десятилетия ансамбль стал неотъемлемой частью музыкальной жизни страны. Его репертуар включает произведения мировой классики и казахскую музыку в оркестровом звучании.

Коллектив представляет национальное музыкальное наследие на международной сцене, выступая во Франции, Германии, Чехии, Японии и других странах. В октябре ансамбль отправится на гастроли в Китай.

Специальным гостем юбилейного концерта стал французский дирижёр Михаил Кац. Его участие способствовало обмену музыкальным опытом и развитию международного профессионального сотрудничества.

«Камерата Казахстана» вносит вклад в развитие академического исполнительского искусства, объединяя мировую классику и казахскую музыку. Выступления коллектива в Казахстане и за рубежом способствуют популяризации национального музыкального наследия и укреплению культурных связей с другими странами.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК