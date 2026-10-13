В Казахстане разработали настольную игру об истории и культурном наследии страны

В Казахстане разработали настольную игру «Uly Dala Joly: Ұлы Дала Тарихы», которая в интерактивном формате знакомит школьников и молодежь с историко-культурным наследием страны. Проект реализован по заказу Министерства культуры и информации Республики Казахстан в рамках малого гранта Центра поддержки гражданских инициатив.

Автором инициативы по направлению «Развитие волонтерства в сфере истории и культуры» стал житель Тараза Ақарыс Әуесхан.

«Идея игры родилась во время обычного вечера с друзьями за „Монополией“. Я подумал: почему бы не создать похожую игру, посвященную историческим местам Казахстана? Так появилась „Uly Dala Joly: История Великой степи“. Цель игры – не только восполнить нехватку настольных игр на казахском языке, но и сделать нашу историю интересной и близкой молодому поколению», – рассказывает автор проекта.

Игра разработана с учетом рекомендаций и предложений ученых-историков. Она рассчитана на 2–6 участников в возрасте от 8 лет.

В рамках проекта выпущено 15 комплектов игры. Апробация прошла в Астане, Караганде и Таразе.

Комплекты переданы образовательным учреждениям, молодежным и волонтерским организациям. В дальнейшем разработчик планирует увеличить тираж.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК