В Шымкенте состоялся фестиваль узбекской культуры и национальных традиций

В Шымкенте прошел фестиваль, посвященный языку, культуре и национальным традициям узбекского этноса. В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, представители дипломатического корпуса, этнокультурных объединений, молодежь и жители города.

В рамках программы прошли выставки национального искусства и народных ремесел. Гостям также представили театрализованную постановку, посвященную выдающимся поэтам Абаю Кунанбаеву и Алишеру Навои.

Праздничную программу дополнили музыкальные и танцевальные выступления казахстанских и узбекских артистов. Мероприятие было направлено на сохранение национального культурного наследия, популяризацию родного языка и укрепление межэтнического согласия.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК