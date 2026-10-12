Казахстанская молодежь приняла участие в слете студенческих отрядов стран СНГ

В Омске (Россия) состоялся слет студенческих отрядов стран СНГ «Иртыш – территория дружбы и созидания». Мероприятие объединило представителей молодежных объединений стран Содружества для обмена опытом, развития международного сотрудничества и укрепления молодежной дипломатии.

В рамках пленарной дискуссии участники представили лучшие практики стран в сфере молодежной политики и волонтерства. Программа также включала стратегическую сессию по развитию международных студенческих отрядов, тематические секции и круглые столы, посвященные деятельности строительных, медицинских, педагогических и сервисных отрядов.

Одним из ключевых итогов слета стало подписание меморандума о сотрудничестве между Республиканским штабом молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» и Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские Студенческие Отряды».

Документ предусматривает обмен опытом и участие студентов Казахстана и России в совместных проектах, направленных на развитие молодежного трудового движения и расширение международного взаимодействия.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК