Казахстанскую литературу представили на крупнейшей книжной ярмарке в Германии

С 7 по 11 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия) прошла международная книжная ярмарка Frankfurter Buchmesse 2026. На национальном стенде Казахстан представил около 300 изданий более 15 отечественных издательств. В состав делегации вошли свыше 30 представителей книжной отрасли.

В рамках программы состоялись презентации книг Розы Мукановой «Мәңгілік бала бейне», Оразалы Сабдена «Әлем, Абай, жасанды интеллект жолы», а также изданий «Димаш Құдайберген: Шексіз музыка», «Börte Ұлы Дала патшайымы», «Ахмет Кенесарин. Сұлтан Сыдықтың шежіресі», «Уәли хан дәуірі және Абылай ханның ұрпақтары» и других произведений.

Отдельная часть программы была посвящена вопросам художественного перевода. Также состоялась литературная встреча Contemporary Voices of Kazakhstan, на которой представили новые имена современной казахстанской литературы.

Национальный стенд посетил исполняющий обязанности генерального консула Казахстана во Франкфурте-на-Майне Мурат Таукебаев. Он встретился с представителями казахстанской делегации.

В ходе ярмарки отечественные издатели провели переговоры с зарубежными коллегами по вопросам продвижения казахстанской литературы, обмена профессиональным опытом и реализации совместных проектов.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК