Представители Казахстана участвуют в международном семинаре библиотек Шёлкового пути

В городе Сиань (Китай) проходит учебный семинар Международного альянса библиотек Шёлкового пути с участием специалистов из 13 стран. Казахстан представляет Национальная библиотека Республики Казахстан.

Программа семинара включает восемь тематических лекций, посвящённых развитию цифровых библиотек, внедрению искусственного интеллекта и использованию современных технологий в библиотечной сфере.

Специалисты Национальной библиотеки Китая, ведущих университетов и региональных библиотек страны делятся профессиональным опытом. Участники обсуждают применение генеративного искусственного интеллекта, развитие цифровых ресурсов и реализацию проекта «Цифровая библиотека Шёлкового пути».

В рамках семинара представитель Национальной библиотеки Республики Казахстан Нурлыхан Жумахан представляет международным коллегам отечественные цифровые решения: платформу LibLab для библиографической обработки с применением искусственного интеллекта и систему LABA для анализа библиотечной статистики.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК