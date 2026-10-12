В «Астана Балет» впервые состоялся фестиваль симфонической музыки Symphony Time

В театре «Астана Балет» впервые прошёл фестиваль симфонической музыки Symphony Time, объединивший три концерта с участием казахстанских исполнителей.

В сопровождении Astana Ballet Orchestra выступили скрипач Ержан Кулибаев и пианисты Алим Бейсембаев и Амир Тебенихин.

В программу фестиваля вошли произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева и Сергея Рахманинова. Среди них – Концерт для скрипки с оркестром, Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, Симфония № 5 Петра Чайковского, Симфония № 5 Дмитрия Шостаковича, Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева и «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова.

Симфонический оркестр театра был основан в 2021 году и объединяет 80 музыкантов. Коллектив последовательно расширяет репертуар и участвует в балетных постановках и концертных программах театра.

«Для нас Symphony Time – возможность представить Astana Ballet Orchestra в самостоятельном симфоническом формате. Фестиваль объединяет оркестр и ярких казахстанских солистов, создавая пространство для развития коллектива», – отметил главный дирижёр оркестра театра «Астана Балет» Арман Уразгалиев.

Фестиваль Symphony Time стал новым этапом в развитии концертной деятельности театра, предоставив оркестру возможность представить собственную программу симфонической музыки.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК