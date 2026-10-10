Актюбинские креаторы представили свои проекты в Астане

В столичном Qazaq Creative Hub стартовала двухдневная ярмарка «Aqtobe Creative Days», организованная в рамках республиканского проекта Creative Aimaq. Более 100 представителей креативных индустрий Актюбинской области представили авторские проекты по 22 направлениям.

С экспозицией ознакомились министр культуры и информации РК Арман Кырыкбаев, аким Актюбинской области Асхат Шахаров, заместитель Председателя Курултая Республики Казахстан Дания Еспаева и депутаты Курултая.

На ярмарке представлены изделия мастеров декоративно-прикладного искусства, коллекции региональных дизайнеров, работы художников и проекты творческих коллективов.

В рамках программы «Aqtobe Design» запланирован показ коллекций семи дизайнеров. Отдельная экспозиция посвящена творческому пути и международным достижениям Димаша Кудайбергена. На книжной площадке Book Market представлены произведения актюбинских авторов.

Культурная программа включает театральные постановки, показ анимационного фильма, концерты, творческий вечер композитора Серика Закарии и мастер-классы по традиционным ремеслам.

Проект Creative Aimaq направлен на поддержку региональных креативных индустрий, продвижение отечественных брендов и развитие творческого предпринимательства.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК