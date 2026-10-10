Стартовало онлайн-голосование за соискателей Международной премии «Волонтёр года»

С 10 по 19 октября 2026 года на единой онлайн-платформе Qazvolunteer.kz проходит первый этап Международной премии «Волонтёр года» – онлайн-голосование. По итогам технического отбора к участию допущены 235 кандидатов.

Премия учреждена по инициативе Главы государства и присуждается волонтёрам, волонтёрским группам и организациям, в том числе международным, за вклад в решение социально значимых и общественно полезных задач. За шесть лет лауреатами премии стали 297 волонтёров из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России.

В 2026 году премия проводится по 15 номинациям, охватывающим различные направления волонтёрской деятельности – от социальных и образовательных проектов до помощи животным и экологических инициатив.

Принять участие в голосовании и поддержать волонтёров может каждый желающий.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК