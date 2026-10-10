В музее-заповеднике «Бозок» обсудили новые подходы к музейному образованию

В Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Бозок» состоялся республиканский научно-практический семинар «Музей – образовательное пространство: инновационные направления деятельности». В мероприятии приняли участие учёные-историки, сотрудники музеев, педагоги и специалисты из разных регионов Казахстана.

Цель семинара – сохранение и популяризация исторического наследия, развитие научно-просветительского потенциала музеев и укрепление взаимодействия между музейными учреждениями и организациями образования.

Тематика семинара соответствует задачам, обозначенным Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, по сохранению исторической памяти, популяризации национальных ценностей и приобщению молодёжи к истории и культуре Казахстана.

Семинар стал площадкой для обмена опытом, обсуждения инновационных подходов к музейной деятельности и развития сотрудничества между музеями и образовательными организациями.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК