Информационное сообщение

6 октября состоялось заседание Рабочей группы по формированию Общественного совета в сфере культуры и информации под председательством председателя Комитета по делам гражданского общества Гульбары Бекетовны Султановой.

В состав Рабочей группы вошли 9 человек: Карлыгаш Ажиева, Бекзат Әділжанұлы, Гульнара Бекенова, Анара Битебаева, Жасұлан Қуандық, Гульбаршын Муштанова, Серік Сейітман, Алим Шауметов и Салимбай Шунеев. Всего на конкурс поступила 11 заявок.

По итогам обсуждения руководителем Рабочей группы избран Салимбай Шунеев.

Кроме того, по результатам открытого голосования единогласно определена численность Общественного совета в составе 21 человека. Сформированная Рабочая группа приступит к работе по отбору кандидатов и формированию Общественного совета в сфере культуры и информации.