В Астане состоялась встреча с участием депутатов Курултая Республики Казахстан, членов Қазақстан Халық Кеңесі и представителей экспертного сообщества, посвященная вопросам реализации государственной молодежной политики.

В ходе встречи были представлены результаты последних исследований Научно-исследовательского центра «Молодежь».

Эксперты обменялись мнениями о совершенствовании молодежной политики, повышении эффективности принимаемых мер и внедрении новых подходов к работе с молодежью.

По итогам обсуждения определены дальнейшие направления аналитической работы и подготовки рекомендаций, направленных на совершенствование государственной молодежной политики с учётом актуальных запросов и потребностей молодежи.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК