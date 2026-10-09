В Астане продолжается реализация культурно-просветительского проекта «Бірлік көпірі»

В рамках культурно-просветительского проекта «Бірлік көпірі» студенты Казахского агротехнического исследовательского университета имени Сакена Сейфуллина посетили Казахстанско-немецкий центр Астаны.

В ходе экскурсии участники ознакомились с деятельностью этнокультурного объединения, его работой по сохранению немецкого языка, культуры и традиций, а также проектами, направленными на укрепление связи между поколениями.

Казахстанско-немецкий центр, открытый в 2021 году, является площадкой для культурного обмена и просветительских инициатив. Здесь проходят выставки, творческие встречи и мастер-классы, посвящённые истории и культурному наследию казахстанских немцев.

Отметим, проект «Бірлік көпірі» реализуется РГУ «Қоғамдық келісім» и направлен на укрепление общественного согласия, межэтнического взаимодействия и вовлечение молодёжи в культурно-просветительские мероприятия.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК