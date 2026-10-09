В Актау обсудили ход работ по сохранению объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Мангистау

В Актау состоялась региональная рабочая встреча, посвящённая вопросам сохранения историко-культурных памятников Мангистауской области, включённых в список всемирного наследия ЮНЕСКО, – Шакпак ата, Караман ата, Шопан ата, Султан епе и Бекет ата.

В мероприятии приняли участие представители министерств культуры и информации, науки и высшего образования, РГП «Казреставрация», местных исполнительных органов и туристических организаций.

Участники обсудили реализацию решения Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО 48 COM 8B.20 и исполнение поручений, данных на совещании 29 июля 2026 года под председательством Вице-президента Республики Казахстан Ерлана Карина.

Особое внимание уделили инвентаризации и документированию памятников, созданию единой электронной базы данных, разработке пятилетнего плана управления и системы постоянного мониторинга их состояния.

Генеральный директор РГП «Казреставрация» Олжас Шариязданов подчеркнул необходимость комплексного подхода к сохранению объектов, включая проведение консервационных работ, регулирование туристических потоков и популяризацию историко-культурного наследия.

Отдельно рассмотрели подготовку к совместной оценочной миссии Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) и Международного союза охраны природы (МСОП) по номинации «Устюрт: ландшафты и охотничьи ловушки-араны», запланированной на 11–17 октября 2026 года.

Напомним, подготовка номинации «Устюрт» ведется по поручению Главы государства, данному на III заседании Национального курултая в 2024 году.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК