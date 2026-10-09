Спектакль «Карагоз» Академии имени Жургенова признан лучшим на фестивале ТЮРКСОЙ

С 5 по 8 октября в Туркестане прошёл Международный студенческий театральный фестиваль ТЮРКСОЙ, объединивший творческие коллективы из Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана и Турции.

В течение четырёх дней молодые артисты представляли свои постановки, демонстрировали актёрское мастерство и обменивались профессиональным опытом, знакомясь с театральными традициями тюркских стран.

По итогам фестиваля студенты Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова стали победителями в номинации «Лучший классический спектакль». Высокой оценки жюри удостоена постановка «Карагоз» по пьесе Мухтара Ауэзова.

Спектакль представили студенты 4-го курса специальности «Артист драматического театра и кино». Режиссёр-постановщик – лауреат Государственной молодёжной премии «Дарын» Фархад Молдагали.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК