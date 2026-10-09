В Национальной библиотеке Армении состоялась международная конференция «Сохранение наследия для стабильного будущего».

Казахстан на мероприятии представили руководители Национальной библиотеки Республики Казахстан, Национальной академической библиотеки Республики Казахстан и Службы редких книг и рукописей Национальной библиотеки РК.

Участники обсудили вопросы сохранения и популяризации национального книжного наследия, цифровизации библиотечных фондов, продвижения культурного наследия на международном уровне, а также обеспечения кибербезопасности библиотечных данных.

В рамках секции «Сохранение и популяризация национального наследия: библиотеки стран СНГ» казахстанская делегация представила опыт изучения и сохранения древнеславянского наследия, хранящегося в фондах Национальной библиотеки Республики Казахстан.

Кроме того, международные эксперты провели мастер-классы, посвящённые современным подходам в библиотечном и архивном деле.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК