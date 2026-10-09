В Доме дружбы Астаны обсудили вопросы общественного единства

В столичном Доме дружбы состоялась встреча представителей Қазақстан Халық Кеңесі с этнокультурными объединениями, общественными организациями и молодежью.

Участники обсудили основные направления деятельности Қазақстан Халық Кеңесі, развитие сотрудничества с общественными институтами и роль этнокультурных объединений в укреплении общенационального единства.

Особое внимание уделили вовлечению молодежи в общественные инициативы и развитию открытого диалога.

По итогам встречи стороны обменялись предложениями и обозначили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК