В Актобе обсудили развитие гражданского общества и грантовую поддержку НПО

В Актобе состоялась конференция «Гражданское партнерство: новые форматы – общие решения». Участники обсудили вопросы развития гражданского общества, поддержки неправительственных организаций и повышения эффективности социальных проектов.

В ходе конференции представители государственных органов и гражданского сектора обменялись опытом реализации социальных инициатив и обсудили дальнейшее развитие механизмов грантового финансирования проектов для НПО.

Участники также обсудили развитие инфраструктуры поддержки гражданского сектора, укрепление межрегионального взаимодействия и обмен успешными практиками между регионами. Отдельное внимание уделено экспертному сопровождению общественных инициатив и развитию совместных проектов.

Отметим, что в регионах расширяется практика поддержки НПО посредством государственных грантов через Центр поддержки гражданских инициатив. Так, в Актюбинской области в 2027 году их количество планируется увеличить в два раза.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК