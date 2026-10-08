Казахстан представил около 300 книг на международной книжной ярмарке во Франкфурте

С 7 по 11 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия) проходит 78-я международная книжная ярмарка «Frankfurter Buchmesse 2026». При поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан на ярмарке третий год подряд представлен Национальный стенд Казахстана.

В этом году в состав казахстанской делегации вошли более 30 участников. На стенде представлены около 300 книг издательств «Атамұра», «Мектеп», «Алматыкітап», «Arman-PV», «Сардар», «Мазмұндама», «Отбасы хрестоматиясы», «Steppe & World Publishing», «AmalBooks», «Umai Books», «WiK», «Safitales» и других.

Одним из ключевых событий стала презентация книги-спектакля «Мәңгілік бала бейне» известной писательницы, члена Қазақстан Халық Кеңесі Розы Мукановой. Произведение переиздано в специальном формате на казахском и английском языках. После презентации автор провела автограф-сессию для читателей.

Кроме того, издательство «Arman-PV» представило книгу Жанат Аймухамбет «BÖRTE Ұлы Дала патшайымы», а «Алматыкітап баспасы» презентовало две новинки — «Туркестан. Вечный и всегда новый» и «Димаш. Шексіз музыка». В рамках ярмарки также состоялись презентации книги Оразалы Сабдена «Әлем, Абай, жасанды интеллект жолы», изданий «Гарольд және ЛараБелль. Кітаптар патшалығы» и «Күміс кітап 10 жыл».

Помимо книжных презентаций, в рамках ярмарки проходят профессиональные встречи с представителями издательств Канады, Китая, Турции, Азербайджана, Дании, Германии, Великобритании и других стран. Казахстанские участники обмениваются опытом с зарубежными коллегами, знакомятся с современными тенденциями книгоиздания и обсуждают перспективы реализации совместных проектов.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК