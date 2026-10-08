В Туркестане запустили новую литературную площадку для обсуждения книг

В Туркестане состоялась первая встреча в рамках новой литературной площадки «Читаем вместе, думаем вместе!», организованной в целях продвижения инициативы Главы государства «Читающая нация».

Участие в мероприятии приняли представители творческой интеллигенции, писатели, журналисты, молодежь и любители литературы.

Первую встречу посвятили обсуждению романа известного казахского писателя Оралхана Бокея «Атау-кере». Участники обменялись мнениями об основных идеях произведения, судьбах героев, духовных ценностях и актуальных общественных вопросах. Особое внимание уделили художественным особенностям романа и творчеству автора.

В ходе встречи была отмечена важность популяризации чтения среди молодежи, развития критического мышления и формирования культуры литературных дискуссий.

В дальнейшем на площадке планируется проводить регулярные встречи, посвященные произведениям казахской и мировой литературы.

Мероприятие организовано КГУ «Қоғамдық келісім» Управления общественного развития Туркестанской области.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК