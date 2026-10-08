Вопросы межэтнического согласия и правовой культуры обсудили в Туркестане

В Доме дружбы города Туркестана состоялся семинар, посвященный вопросам повышения правовой грамотности в сфере межэтнических отношений.

В мероприятии приняли участие представители научного сообщества, высших учебных заведений и специалисты в области права.

Участники обсудили правовые основы регулирования межэтнических отношений, права и обязанности граждан, вопросы профилактики правонарушений, предупреждения межэтнической розни и недопущения дискриминации.

Особое внимание было уделено реализации принципа «Закон и порядок», обозначенного Главой государства. Отмечена важность соблюдения законодательства, повышения правовой культуры граждан и укрепления общественного согласия как ключевых условий сохранения стабильности в обществе.

По итогам семинара состоялся обмен мнениями, участники получили ответы на интересующие вопросы.

Мероприятие организовано КГУ «Қоғамдық келісім» Управления общественного развития Туркестанской области.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК