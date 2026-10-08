В Алматы прошёл закрытый показ фильма «Mugalim» после мировой премьеры в Сан-Себастьяне

В Алматы состоялся закрытый показ казахстанского фильма «Mugalim». Мероприятие объединило творческую команду картины, представителей отечественной киноиндустрии, деятелей культуры, журналистов и блогеров.

Отметим, 20 сентября мировая премьера картины состоялась в конкурсной секции New Directors 74-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, одного из старейших международных кинофестивалей категории А. «Mugalim» стал первым фильмом казахстанской женщины-режиссёра, вошедшим в конкурсную программу фестиваля.

Картина стала полнометражным режиссёрским дебютом Аяны Нурдиновой. В центре сюжета — история Жандоса, учителя музыки из Балхаша, который любит свою работу и учеников, но мечтает посвятить жизнь искусству. Когда перед ним открывается возможность переехать в большой город, герой оказывается перед непростым выбором между собственной мечтой и людьми, ставшими важной частью его жизни.

Съёмки проходили в Балхаше. Роли исполнили Олжас Дәлелхан, Рустем Жаныаманов, Шынар Жанысбекова, Ольга Ландина, Гульнар Дусматова и другие актёры. Продюсером выступила Аружан Досымқожа, оператором-постановщиком — Айгуль Нурбулатова.

Фильм создан при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Государственного центра поддержки национального кино.

С сегодняшнего дня «Mugalim» выходит в широкий прокат в кинотеатрах Казахстана.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК