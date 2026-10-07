На обсуждение представлен доработанный проект Закона Республики Казахстан «О неправительственных организациях», подготовленный с учетом более 300 предложений, поступивших по итогам заседаний рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере неправительственных организаций.

В ходе обсуждения участники рассмотрели ключевые положения документа. Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего совершенствования правовых механизмов взаимодействия государства и неправительственных организаций.

Представители НПО города Алматы получили возможность высказать замечания и предложения по доработанной редакции законопроекта, обозначить правовые и практические вопросы, а также представить дополнительные рекомендации.

Предложения участников, поступившие по итогам обсуждения, будут учтены при дальнейшем продвижении законопроекта.

В ближайшее время проект Закона будет опубликован на интернет-портале «Открытые НПА» в соответствии с действующим законодательством.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК