Воспитание детей в цифровую эпоху обсудили на III республиканском форуме «Анаға тағзым»

В Кызылорде состоялся III республиканский форум «Анаға тағзым» на тему «Ана бренді: цифрлық дәуірдегі тәрбие коды» («Бренд матери: код воспитания в цифровую эпоху»).

В мероприятии приняли участие представители Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, Министерства культуры и информации Республики Казахстан, общественных организаций, научного и творческого сообщества, а также эксперты в сфере семейной и демографической политики.

В рамках пленарного заседания председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Республики Казахстан Кайрат Камбаров представил основные направления семейной политики Казахстана.

Участники обсудили вопросы сохранения национальной идентичности, преемственности традиций, воспитания подрастающего поколения, а также роль матери в формировании личности и общества.

Отдельное внимание было уделено роли женщин в развитии науки и интеллектуального потенциала страны.

Кроме того, участники рассмотрели вопросы роли семьи в воспитании детей и формировании общественных ценностей, а также охраны здоровья матери и ребенка.

По итогам пленарного заседания состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам семейного воспитания.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК