В Казахстане завершились съемки международного кинопроекта «Доспехи Бога. Ультиматум».

6 октября в Астане состоялась пресс-конференция с участием создателей проекта, первого вице-министра культуры и информации Каната Искакова и исполнителя главной роли Джеки Чана.

Фильм стал первым международным проектом казахстанской компании Salem Entertainment. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и китайской государственной кинокомпании China Film Group Corporation. Съемки проходили в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях.

Исполнитель главной роли Джеки Чан поделился впечатлениями от работы в Казахстане.

В ходе пресс-конференции особое внимание было уделено потенциалу Казахстана как площадки для международных кинопроизводств. Участники обсудили природные и локационные возможности страны, а также перспективы привлечения зарубежных съемочных проектов.

Картина выйдет в международный прокат. Ожидается, что проект будет способствовать продвижению туристического и культурного потенциала Казахстана, а также привлечению международных кинопроизводств в страну.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК