В Шымкенте проходит семинар для специалистов в сфере медиации

В Шымкенте стартовал семинар-тренинг по подготовке и повышению квалификации специалистов в сфере медиации. Обучение проходит с 5 по 9 октября и организовано Институтом прикладных этнополитических исследований Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства культуры и информации РК.

В обучении принимают участие специалисты в сфере межэтнических отношений и практикующие медиаторы.

В ходе семинара участники осваивают современные подходы к предупреждению и урегулированию конфликтных ситуаций, совершенствуют навыки применения инструментов медиации и взаимодействия с различными группами населения.

Семинар направлен на повышение профессиональных компетенций специалистов, занимающихся профилактикой и урегулированием конфликтов, а также на дальнейшее развитие механизмов медиации.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК