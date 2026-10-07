В Женеве в штаб-квартире ООН состоялся конструктивный диалог по рассмотрению шестого периодического доклада Республики Казахстан об осуществлении Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW).

Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Евгений Кочетов. В состав делегации также вошли представители Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, законодательной, исполнительной и судебной власти, научно-исследовательских институтов и экспертного сообщества.

В ходе заседания представлены результаты государственной политики Казахстана в сфере защиты прав женщин, обеспечения равенства и расширения участия женщин в общественно-политической и экономической жизни страны.

Отмечено, что за последние годы в республике проведены масштабные законодательные и институциональные реформы, направленные на укрепление гарантий равных прав и возможностей, поддержку женского предпринимательства и занятости, а также обеспечение доступа к образованию и медицинской помощи.

Особое внимание уделено конституционным преобразованиям, направленным на дальнейшее укрепление прав и гарантий граждан. В частности, в новой Конституции закреплено, что брак является добровольным и равноправным союзом мужчины и женщины, зарегистрированным государством и находящимся под его защитой.

Отдельно рассмотрены законодательные меры, направленные на защиту женщин и детей. Отмечено, что в стране криминализированы семейно-бытовое насилие, сталкинг и принуждение к браку. Усилены меры по профилактике насилия, защите пострадавших и повышению эффективности работы правоохранительных и социальных служб.

Также отмечено, что Казахстан последовательно реализует стратегические документы в сфере семейной и гендерной политики, прав человека и обеспечения участия женщин в принятии решений.

По итогам диалога членами Комитета CEDAW были представлены рекомендации, которые будут проанализированы и учтены при дальнейшей работе по совершенствованию национальной политики в сфере обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК