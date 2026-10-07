312 новых объектов культуры: как изменилась культурная сфера Казахстана за семь лет

За последние семь лет по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане реализован комплекс мер, направленных на развитие сферы культуры, сохранение национального наследия, поддержку отечественного искусства и модернизацию культурной инфраструктуры.

За этот период в стране построено 312 новых объектов культуры, включая театры, музеи, библиотеки и дома культуры. Наряду со строительством новых учреждений проводилась реконструкция действующих объектов, обновлялась их материально-техническая база, расширялась доступность культурных услуг в регионах.

Особое внимание уделялось развитию библиотечной сети и творческого образования. Реализуется Дорожная карта по модернизации библиотек до 2027 года, укрепляется материально-техническая база региональных домов культуры. В Алматы началось строительство общежития на 500 мест для студентов творческих учебных заведений, в Петропавловске открылось представительство Казахского национального университета искусств, в Шымкенте ведется работа по созданию Университета культуры и искусства.

Развитие театрального искусства

Одним из ключевых направлений стало развитие театральной сферы. За семь лет создано пять новых государственных театров в Астане, Атырау, Кызылорде и Шымкенте. Новые здания получили театры имени Калибека Куанышбаева в Астане, Сабита Муканова в Петропавловске и Музыкально-драматический театр Туркестана.

Сегодня продолжается строительство театров в Актобе и Конаеве, прорабатываются проекты в Шымкенте, Кызылорде и Семее. Параллельно ведется реконструкция театров имени Мухтара Ауэзова и Наталии Сац.

Повышался и статус ведущих организаций культуры. За последние шесть лет 10 республиканских учреждений получили статус «Национальный», 10 республиканских и региональных организаций – статус «Академический». Важным решением стало учреждение почетного звания «Қазақстанның халық әртісі» спустя почти три десятилетия.

Наряду с развитием инфраструктуры расширялся национальный репертуар. На сценах отечественных театров состоялись премьеры балетов «Козы Корпеш – Баян Сулу», «Алтын гүл», «Акбала», исторической драмы «Жошы хан» и оперы «Аппак. Дочь кыпчакская». Также был возрожден ансамбль «Гүлдер», созданы Государственный квинтет классических гитаристов и мультинациональный коллектив «Бірлік».

Модернизация музеев и сохранение культурного наследия

Значительные изменения произошли в музейной сфере.

За последние 7 лет количество музеев в стране увеличилось на 36 единиц (с 250 до 286), количество фондов увеличилось на 68 669 ед.хр. Завершены строительства и введены в эксплуатацию 5 визит-центров. Это визит-центры «Таңбалы» в Алматинской области, «Отырар», «Ордабасы» в Туркестанской области, «Ұлытау» в области Ұлытау и «Сарайшык» в Атырауской области.

Развиваются новые визит-центры, в том числе в Туркестанской области - «Сауран» и «Гаухар-Ана», в Алматинской области - «Есік».

Открыты залы «Алтын орда» в 2-х музеях, также открыты зал Палеонтологии и Центр ремесленников.

Одним из крупных проектов стал археологический парк под открытым небом «Бозок». Проведен капитальный ремонт Государственного музея искусств имени Абылхана Кастеева.

Важным достижением стала цифровизация музейных фондов. В 2025 году внедрена платформа E-museum, объединившая сведения о 284 музеях страны. В цифровой каталог внесено более 66 тысяч музейных предметов, созданы 750 трехмерных моделей и 15 виртуальных туров.

Параллельно расширялось международное музейное сотрудничество. Казахстанские коллекции были представлены на выставочных площадках России, Италии, Франции, Китая и Азербайджана. В 2025 году произведения Национального музея искусств имени А. Кастеева экспонировались в Третьяковской галерее, национальные проекты прошли на Венецианской биеннале, в Музее азиатских искусств Гиме в Париже. В 2026 году состоялся Международный Казахстанский музейный конгресс – Форум музеологии «Казахстан – Франция 2026».

Одновременно совершенствовались механизмы охраны историко-культурного наследия и регулирования археологической деятельности. На законодательном уровне закреплен особый статус Туркестана как духовного, историко-культурного и туристического центра страны, усовершенствованы механизмы регулирования археологической деятельности, лицензирование в сфере историко-культурного наследия.

Развитие отечественной кинематографии

За семь лет значительные результаты достигнуты в киноиндустрии. С 2019 по 2025 год при государственной поддержке реализовано 150 кинопроектов, из которых 124 завершены. Системную основу развития отрасли заложил Закон «О кинематографии», принятый в 2019 году.

Одним из главных результатов стал рост отечественного кинопроката. Если в 2024 году на экраны вышли 94 казахстанских фильма, то в 2025 году – уже 103. Совокупные кассовые сборы отечественных картин в 2025 году составили около 30 млрд тенге.

Укрепились и международные позиции национального кино. Фильмы «Ақын», «Схема» и «Обучение Адемоки» получили награды на международных кинофестивалях в Токио, Берлине и Варшаве. Только в 2024 году семь национальных фильмов завоевали 34 международные награды, а картина «Бауырына салу» была выдвинута Казахстаном на премию «Оскар».

Согласно Global Innovation Index – 2024 Всемирной организации интеллектуальной собственности, Казахстан поднялся с 61-го на 31-е место по показателю «Национальные художественные фильмы», войдя в тройку лидеров Азии.

Расширилась и география продвижения отечественного кино. Дни казахстанского кино прошли более чем в 30 странах. Одновременно Казахстан развивает сотрудничество с зарубежными кинопроизводителями, уделяя внимание национальной анимации и расширению казахоязычного контента.

Международное сотрудничество и продвижение национальной культуры

За последние семь лет Казахстан значительно расширил культурное присутствие на мировой сцене. Отечественное искусство представлялось на международных фестивалях, выставках и конкурсах, а Дни культуры стали одним из ключевых инструментов культурной дипломатии.

За последние 7 лет Дни культуры Казахстана прошли в 15 странах.

Только в 2023 году Дни культуры Казахстана прошли Узбекистане, Азербайджане. В Каире состоялись мероприятия к 800-летию Султана Бейбарса, включая открытие мечети Султана аз-Захира Бейбарса. В последующие годы культурные обмены продолжились с Туркменистаном и другими государствами.

В 2025 году в Пекине открылся Культурный центр Казахстана, ставший постоянной площадкой для продвижения национального искусства и традиций. В том же году Актау получил статус Культурной столицы тюркского мира.

Особое место занимает сотрудничество с ЮНЕСКО. Согласно отраслевым материалам, Казахстан представлен в Списке Всемирного наследия по четырем номинациям, охватывающим 15 памятников истории и культуры. Среди них мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи и петроглифы Тамгалы. В материалах также отмечено включение в 2026 году скальных мечетей полуострова Мангыстау.

В Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включены 14 элементов казахской культуры, в том числе искусство исполнения кюя на домбре, традиции изготовления юрты, айтыс и обряд «Беташар». В 2026 году утвержден Комплексный план по продвижению культурного наследия ЮНЕСКО на 2026–2028 годы.

Международное признание получили и юбилеи выдающихся казахстанских деятелей культуры. В Календарь памятных дат ЮНЕСКО включены мероприятия, посвященные Розе Баглановой, Бердибеку Сокпакбаеву, Нургисе Тлендиеву, Абдолле Карсакбаеву и Ермеку Серкебаеву.

Одновременно казахстанские исполнители завоевывали высокие награды на международных конкурсах в Европе и Азии. Среди заметных достижений – выступление Димаша Кудайбергена на сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке, участие Данелии Тулешовой в финале America's Got Talent и второе место Каракат Башановой на «Детском Евровидении – 2020».

Руслан Талас стал обладателем I премии международного конкурса WorldVision в Вене, а в 2024 году занял II место на II Международном конкурсе скрипачей Guadagnini Foundation в Штутгарте. Алим Бейсембаев стал лауреатом международного юношеского конкурса имени Ф. Листа в Веймаре и Международного конкурса пианистов в Манчестере, победил на I Международном конкурсе молодых пианистов имени Вана Клиберна, а в 2021 году завоевал золотую медаль Уотермана на XX Международном конкурсе пианистов в Лидсе. В 2024 году Сагадат Омаргазин стал победителем XIX Международного конкурса скрипачей имени Бетховена в Австрии. Жандос Сауыт и трио Scythians стали победителями 79-го Международного конкурса аккордеонистов Coupe Mondiale.

Так, за семь лет в Казахстане проведена масштабная работа по развитию культурной инфраструктуры, поддержке отечественного искусства и сохранению национального наследия. Реализованные меры расширили доступ населения к культуре и укрепили позиции казахстанского искусства на международной арене.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК