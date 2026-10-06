В Алматы состоялось VIII заседание Ассоциации казахстанских рукописников

В Национальной библиотеке Республики Казахстан состоялось VIII заседание Ассоциации казахстанских рукописников, посвященное вопросам сохранения, изучения и введения в научный оборот рукописного наследия Курбангали Халидулы.

В мероприятии приняли участие востоковеды, тюркологи, историки, филологи, специалисты научных центров и высших учебных заведений. Участники обсудили вопросы изучения, транскрипции и перевода рукописей, а также подготовки исторических трудов к научной публикации.

В ходе заседания были представлены III–V тома пятитомного труда «Тауарих-и хамса-и шарқи» («История пяти народов Востока»), научный сборник «Құрбанғали Халидұлы: дерек, тарих, таным» и сводная версия произведения.

В завершение специалисты обсудили дальнейшие направления работы по изучению и сохранению национального письменного наследия.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК