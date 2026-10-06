В столице обсудили роль Курултая в развитии общественного диалога

В столичном Доме дружбы состоялась встреча депутатов Курултая Республики Казахстан с представителями этнокультурных объединений, общественных организаций и молодежью.

В мероприятии приняли участие депутаты Сергей Пономарев, Евгений Больгерт и Шерзод Пулатов. Они рассказали об основных направлениях деятельности Курултая, законодательных инициативах и приоритетах депутатской работы.

Особое внимание участники уделили вопросам укрепления общенационального единства, общественного согласия и развития диалога между государством и обществом.

В ходе открытого обсуждения представители этнокультурных объединений и молодежи задали депутатам интересующие вопросы, озвучили предложения и обменялись мнениями по актуальным общественным вопросам.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК