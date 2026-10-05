В Шымкенте стартовал региональный буткемп Creative Shift

В Шымкенте стартовал региональный буткемп программы Creative Shift, направленной на развитие и масштабирование проектов в сфере креативных индустрий.

Программа реализуется при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан Корпоративным фондом «Фонд развития креативных индустрий».

В буткемпе участвуют авторы, предприниматели и команды, представляющие аудиовизуальное производство, музыку и сценическое искусство, визуальное и прикладное искусство, литературу, медиа и искусственный интеллект.

В течение недели под руководством экспертов участники будут разрабатывать бизнес-модели, изучать инструменты продвижения и монетизации, работать с целевой аудиторией и определять возможности для дальнейшего развития проектов.

Отдельные модули посвящены дистрибуции, ценообразованию, защите интеллектуальной собственности, привлечению партнеров и инвестиций, а также подготовке к питчингу.

Шымкент стал вторым городом региональной программы после Алматы, где первый этап прошел 21-27 сентября. Следующий буткемп состоится в Астане 19-25 октября.

По итогам региональных этапов перспективные проекты продолжат работу в рамках семидневной менторской программы в Астане. Завершающим этапом станет Pitch Day, где участники представят свои проекты потенциальным инвесторам.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК