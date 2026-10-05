В рамках республиканского проекта «Мың бала» в Алматы и Костанайской области состоялись мероприятия, направленные на развитие интереса детей и подростков к государственному языку, казахской литературе и культуре.

В Алматы прошел конкурс на знание государственного языка среди школьников. Участники выполняли задания на проверку уровня владения казахским языком, расширение словарного запаса и развитие коммуникативных навыков. Конкурс стал возможностью для школьников продемонстрировать знания казахского языка, проверить свои способности и повысить мотивацию к его дальнейшему изучению.

В Костанайской области состоялся региональный этап проекта - конкурс выразительного чтения, посвященный 95-летию выдающегося казахского поэта Мукагали Макатаева. В нем приняли участие 11 финалистов, представивших произведения поэта. Участники продемонстрировали выразительность, артистизм и мастерство исполнения. По итогам конкурса все финалисты были награждены благодарственными письмами и денежными сертификатами.

Мероприятия проекта «Мың бала» создают дополнительные возможности для детей и подростков совершенствовать языковые навыки, знакомиться с произведениями казахской литературы и культурным наследием страны.

Проект способствует поддержке талантливой молодежи и формированию устойчивого интереса к государственному языку, литературе и культуре Казахстана.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК