В Казахстане наградили педагогов организаций образования в сфере культуры

Сегодня, в День учителя, педагоги организаций образования в сфере культуры были отмечены ведомственными наградами за профессиональные достижения, многолетний труд и вклад в подготовку будущих специалистов отрасли.

Ведомственными наградами Министерства просвещения Республики Казахстан удостоены 25 педагогов. В частности, 5 преподавателей награждены медалью «Еңбек ардагері», 4 - медалью имени Ы. Алтынсарина, 9 - нагрудным знаком «Білім беру саласының үздігі», еще 7 педагогов удостоены «Құрмет грамотасы».

Кроме того, 38 педагогов получили ведомственные награды Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Награды стали признанием профессионализма преподавателей, их вклада в развитие образования в сфере культуры, сохранение творческих традиций и подготовку нового поколения специалистов.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК