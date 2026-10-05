В «Қазақконцерте» прошел концерт «Музыка тілінде»

В Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой состоялся концерт «Музыка тілінде».

Ансамбль духовых инструментов Казахского государственного симфонического оркестра представил программу, объединившую национальную музыку, мировую классику, джаз и танго.

В рамках концерта прозвучала сюита Клода Боллинга для флейты и джазового фортепианного трио, а также произведение Ришара Гальяно «Танго для Клода».

Одной из особенностей вечера стало первое исполнение казахских народных песен в специальных аранжировках для квинтета деревянных духовых инструментов.

Концерт «Музыка тілінде» представил национальное музыкальное наследие в современном звучании и продемонстрировал возможности сочетания национального музыкального наследия с традициями мировой академической музыки и современными жанрами.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК