В «Қазақконцерте» прошел концерт «Музыка тілінде»
В Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой состоялся концерт «Музыка тілінде».
Ансамбль духовых инструментов Казахского государственного симфонического оркестра представил программу, объединившую национальную музыку, мировую классику, джаз и танго.
В рамках концерта прозвучала сюита Клода Боллинга для флейты и джазового фортепианного трио, а также произведение Ришара Гальяно «Танго для Клода».
Одной из особенностей вечера стало первое исполнение казахских народных песен в специальных аранжировках для квинтета деревянных духовых инструментов.
Концерт «Музыка тілінде» представил национальное музыкальное наследие в современном звучании и продемонстрировал возможности сочетания национального музыкального наследия с традициями мировой академической музыки и современными жанрами.
Пресс-служба Министерства культуры и информации РК